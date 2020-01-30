Узбекистан переходит на новые "умные" газовые счетчики

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в этом году начнется повсеместное внедрение автоматизированной системы учета контроля газа (АСКУГ), сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Система призвана обеспечить точность, достоверность и полный учет топлива, а также снизить потери природного газа и укрепить платежную дисциплину потребителей.

Отмечается, что концепция АСКУГ в Узбекистане предусматривает пять уровней, три из которых уже внедрены в газотранспортной системе. Благодаря этому обеспечен контроль транспортировки и поставки природного газа.

АО «Худудгазтаъминот» занимается эксплуатацией газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, снабжением потребителей страны природным и сжиженный газом.

«В настоящее время АО «Худугазтаъминот» выходит на четвертый и пятый уровни, которые предполагают охват оптовых потребителей (юридических лиц) и населения», – отметили в компании.

По итогам реализации проекта планируется установка у абонентов более 3,5 миллиона «умных» приборов учета газа за счет средств АО «Худугазтаъминот».

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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