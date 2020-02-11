Опубликована очередная дата встречи министра транспорта и связи с гражданами

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде со своим первым заместителем проведет ряд встреч в городах и районах с жителями данных регионов, по вопросам касающимся транспорта и высоких технологий, а также по их надлежащему обслуживанию граждан, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах, в середине февраля 2020 года руководство министерства транспорта, связи и высоких технологий встретится с гражданами.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде 14 февраля 2020 года в 14:00 примет жителей Сабирабада и Саатлы в городе Сабирабад, а первый заместитель министра, Али Абдуллаев - в 14:00 в городе Ширване примет жителей города.

Руководство министерства заслушает граждан по вопросам транспорта, телекоммуникаций, в том числе по вопросам касающиеся интернета, телевидения и радио, а также по качеству оказываемых почтовых услуг, этике обслуживания и другим вопросам, представляющим интерес для населения в регионах.