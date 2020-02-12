Количество карт и платежей через POS-терминалы в Азербайджане увеличилось

БАКУ/Trend/ - Количество платежных карт увеличилось на 11,2 процента и достигло 7,3 миллиона единиц.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на форуме VISA Cashless: Driving the future сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы.

По словам Гасымлы, в стране увеличилось количество платежей в клиринговой системе и в системах денежных переводов, несмотря на то, что в прошлом году объем платежей через Межбанковскую национальную расчетную систему в Азербайджане сократился.

Директор ЦАЭРКА отметил, что количество транзакций с использованием систем денежных переводов увеличилось на 40 процентов. Он также добавил, что в 2019 году количество платежей по электронной торговле из внутренних транзакций увеличилось на 67 процентов, а объем почти двукратно – на 97 процентов.

Несмотря на то, что за последний год безналичные платежи через банкоматы в Азербайджане несколько снизились, платежи через POS-терминалы увеличились.

Помимо этого, Гасымлы отметил увеличение платежей посредством POS-терминалов на 20 процентов на фоне снижения безналичных платежей посредством банкоматов.

Также директор ЦАЭРКА рассказал о планах внедрения кассовых аппаратов нового поколения, позволяющих передавать данные в электронную информационную систему для развития цифрового налогового администрирования, что будет стимулировать безналичные платежи.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый в Азербайджане форум VISA Cashless: Driving the future, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджана(ЦБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), портала "Азэкспорт" и некоторых частных новостных агентств, включая Trend. На форуме участвуют представители платежной системы VİSA, ЦБА, ЦАЭРКА, а также эксперты в финансовом секторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).