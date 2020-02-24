БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере высоких технологий, сообщил в понедельник Trend источник в правительстве Турции.

Было отмечено, что наряду с расширением сотрудничества две братские страны будут обмениваться опытом: "Будет усилено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий, робототехнологий и нанотехнологий".

Источник также добавил, что стороны также будут обмениваться знаниями и опытом в сфере поддержки стартапов: "Сотрудничество планируется осуществлять в этом и слудеющем 2021 году".

Было также подчеркнуто, что Турция может поделиться своим опытом с Азербайджаном по созданию независимой регулирующей структуры в сфере связи.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)