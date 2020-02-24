Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере высоких технологий

ИКТ 24 февраля 2020 14:34 (UTC+04:00)
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере высоких технологий

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере высоких технологий, сообщил в понедельник Trend источник в правительстве Турции.

Было отмечено, что наряду с расширением сотрудничества две братские страны будут обмениваться опытом: "Будет усилено сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий, робототехнологий и нанотехнологий".

Источник также добавил, что стороны также будут обмениваться знаниями и опытом в сфере поддержки стартапов: "Сотрудничество планируется осуществлять в этом и слудеющем 2021 году".

Было также подчеркнуто, что Турция может поделиться своим опытом с Азербайджаном по созданию независимой регулирующей структуры в сфере связи.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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