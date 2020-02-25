Сотовый оператор Azercell о новом совместном проекте с БТА

Баку/Trend/ - Абоненты сотового оператора Azercell получат возможность оплачивать проезд в общественном транспорте, в том числе в метро, используя телефоны, сообщили Trend в компании Azercell.

По информации источника, в настоящее время, в рамках проекта ведутся работы с Бакинским транспортным агентством о внедрении возможности жителям столицы оплачивать проезд в общественном транспорте с абонентского баланса.

Стоит отметить, что Azercell является лидером сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора.

ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году, сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат "Инвестирования в людей" Investors in People.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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