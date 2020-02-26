Число пользователей портала e-Social минтруда Азербайджана повысилось

БАКУ/Trend/ - Количество активных пользователей интернет-портала e-Social министерства труда и социальной защиты населения достигло 153,6 тысячи человек.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на минтруда, количество просмотров портала - 1,9 миллиона человек.

Помимо этого, число активных пользователей приложения портала e-Social составляет 14 200 человек на платформе Android и около 1 тысячи человек на платформе IOS.

Отметим, что портал e-Social предоставляет каждому гражданину доступ к их социальной информации (включая разделы о пенсии, пособии, стипендии, назначении инвалидности, различных социальных гарантий и так далее) в режиме реального времени и позволяет пользоваться государственными социальными услугами в гибком режиме, а также дает каждому гражданину Азербайджана право на обеспечение и контроль социальных прав на портале (в том числе на осуществление связанных с ним социальных отчислений, накопление пенсионного капитала и так далее) и на пользование предоставляемыми в разделе e-Xidmətlər услугами.

Ранее на портале также была предоставлена возможность работодателям представить информацию о новых рабочих местах, вакансиях, а также включены услуги по усыновлению.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: @eldarjanashvili