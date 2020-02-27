StealthMail разработала эффективную технологию шифрования и передачи данных

БАКУ /Trend/ - Компания StealthMail разработала эффективную Stealth-технологию шифрования и передачи данных, основанная на принципах Secure Dynamic Network Protocol (SDNP).

Как сообщает в четверг Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции на тему “День Кибербезопасности от StealthMail и Microsoft” сказал представитель компании StealthMail Денис Верзун.

«Существуют такие виды программного обеспечения как «Мобильный криминалист» или «NSO Group», которые доступны в сети в открытом доступе и предназначены для взлома популярных мессенджеров», — отметил Денис Верзун.

По его словам, недавно мессенджер What’s App был подвержен такой атаке, когда с помощью поисковой системы Google можно было прямо в поисковом запросе, указав название публичной группы (чата), получить всю переписку включая медиа файлы. Помимо этого, What’s App мессенджер имеет такую уязвимость, как возможность подмены медиа данных. Верзун рекомендовал не пересылать счета для оплаты и другие бизнес и личные документы через мессенджеры.

«Все мессенджеры без исключения имеют уязвимости в той или иной области. Обезопаситься от прослушивания и обеспечить защиту персональных данных на сто процентов невозможно», — подытожил представитель компании.

Компания StealthMail создают программы, которые обеспечивают безопасность в системе электронных переписок. StealthMail предлагают многоуровневые бизнес-решения для защиты данных.

Данные решения включают шифрование хранимых и передаваемых данных, управление пользовательскими правами, ограничение доступа к защищённым данным, контроль выполняемых операций согласно политики безопасности компании, а также возможность отзыва отправленных электронных писем.

Напомним, команда StealthMail имеет опыт разработки и внедрения защищенных телекоммуникационных систем для крупных промышленных предприятий и служб экстренного реагирования, объединяющих центры управления полиции, пожарной службы и скорой помощи для координации совместных действий. На счету команды StealthMail также разработка и внедрение профессиональных систем связи TETRA (Professional Mobile Radio). Команда является создателем и разработчиком Secure Dynamic Communication Network and Protocol (SDNP).

Автор: Садраддин Агджаев.