Узбекистан и Бюро Интерпола США обсудили возможность создания канала прямого обмена информацией

БАКУ /Trend/ - МВД Узбекистана и национальное центральное бюро Интерпола США обсудили возможность создания канала прямого обмена информацией, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на МВД Узбекистана.

Обсуждения состоялись 27 февраля в Ташкенте в ходе встречи первого заместителя министра внутренних дел Узбекистана Азиза Ташпулатова с начальником национального центрального бюро Интерпола США Уэйном Зальцгебером.

"Узбекской стороной было отмечено, что за последние годы накопилось немало вопросов, касающихся двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, решение которых возможно только совместными усилиями. В связи с этим предлагается наладить канал прямого обмена информацией", - говорится в сообщении.

МВД Узбекистана также предложило американской стороне усилить деятельность по организации совместных специализированных тренингов, учебных курсов на базе передовых аналитических центров США. В частности, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, киберпреступностью, торговлей людьми, по розыску преступников.

В 2019 году МВД Узбекистана активизировало обмен информацией с Интерполом и коллегами из стран Центральной Азии в рамках борьбы с терроризмом.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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