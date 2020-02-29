Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана
БАКУ/Trend/ - На официальных интернет-ресурсах государственных органов за 2019 год было зарегистрировано больше всего обращений пользователей к следующим доменам, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.
ТОП-10 официальных интернет-ресурсов государственных органов:
|
По количеству уникальных посетителей
|
По общему количеству посетителей
|
1. tqdk.gov.az
|
1. tqdk.gov.az
|
2. edu.gov.az
|
2. dim.gov.az
|
3. dim.gov.az
|
3. edu.gov.az
|
4. taxes.gov.az
|
4. mia.gov.az
|
5. mia.gov.az
|
5. mod.gov.az
|
6. migration.gov.az
|
6. azal.az
|
7. mod.gov.az
|
7. mfa.gov.az
|
8. mfa.gov.az
|
8. customs.gov.az
|
9. mct.gov.az
|
9. idmantv.az
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10. fhn.gov.az
|
10. taxes.gov.az
В отчетном периоде на официальных интернет-ресурсах местных органов исполнительной власти также были зарегистрированы обращения пользователей к следующим ТОП-5:
|
По количеству уникальных посетителей
|
По общему количеству посетителей
|
1.binegedi-ih.gov.az
|
1. binegedi-ih.gov.az
|
2. sabunchu-ih.gov.az
|
2. qazax-ih.gov.az
|
3. qazax-ih.gov.az
|
3. qebele-ih.gov.az
|
4. nasimi-ih.gov.az
|
4. sabunchi-ih.gov.az
|
5. baku-ih.gov.az
|
5. lachin-ih.gov.az
В отчетном периоде на официальных интернет-ресурсах государственных органов чаще всего регистрировались обращения пользователей из следующих стран:
|
По количеству уникальных посетителей
|
По общему количеству посетителей
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1. Азербайджан
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6. Украина
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2. США
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7. Англия
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3. Европа
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8. Франция
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4. Российская Федерация
|
9. Германия
|
5. Турция
|
10. Эстония
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: agdzhaev