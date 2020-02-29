Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - На официальных интернет-ресурсах государственных органов за 2019 год было зарегистрировано больше всего обращений пользователей к следующим доменам, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.

ТОП-10 официальных интернет-ресурсов государственных органов:

По количеству уникальных посетителей По общему количеству посетителей 1. tqdk.gov.az 1. tqdk.gov.az 2. edu.gov.az 2. dim.gov.az 3. dim.gov.az 3. edu.gov.az 4. taxes.gov.az 4. mia.gov.az 5. mia.gov.az 5. mod.gov.az 6. migration.gov.az 6. azal.az 7. mod.gov.az 7. mfa.gov.az 8. mfa.gov.az 8. customs.gov.az 9. mct.gov.az 9. idmantv.az 10. fhn.gov.az 10. taxes.gov.az

В отчетном периоде на официальных интернет-ресурсах местных органов исполнительной власти также были зарегистрированы обращения пользователей к следующим ТОП-5:

По количеству уникальных посетителей По общему количеству посетителей 1.binegedi-ih.gov.az 1. binegedi-ih.gov.az 2. sabunchu-ih.gov.az 2. qazax-ih.gov.az 3. qazax-ih.gov.az 3. qebele-ih.gov.az 4. nasimi-ih.gov.az 4. sabunchi-ih.gov.az 5. baku-ih.gov.az 5. lachin-ih.gov.az

В отчетном периоде на официальных интернет-ресурсах государственных органов чаще всего регистрировались обращения пользователей из следующих стран:

По количеству уникальных посетителей По общему количеству посетителей 1. Азербайджан 6. Украина 2. США 7. Англия 3. Европа 8. Франция 4. Российская Федерация 9. Германия 5. Турция 10. Эстония

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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