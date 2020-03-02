Число вредоносных приложений в Азербайджане активно растет

БАКУ/Trend/ - По данным специалистов компании Upstream, специализирующейся на обеспечении безопасности мобильных устройств, число вредоносных приложений для Android продолжает расти, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу безопасности Азербайджана.

По словам представителей компании, было выявлено 98 тысяч вредоносных приложений для Android. Эксперты отмечают, что в целом их разработчики заработали порядка 43 миллионов долларов. Данные, собранные Upstream, были получены от 31 оператора связи, охватывающих 20 различных стран, в том числе и Азербайджан. По словам одного из исследователей угроз для Android, Димитриса Маниатиса, из 98 тысяч вредоносных ПО пять наиболее опасных превысили 700 миллионов загрузок, а около 50 процентов были выявлены в официальном магазине Google Play Market. По их утверждению, эти показатели действительно пугают.

В отчете Upstream говорится, что преступники в первую очередь пытаются заставить пользователей устанавливать эти опасные программы любыми способами. Затем жертва сама дает приложению больше разрешений для работы в системе, в следствие чего вредоносное приложение ждет получения инструкций, связываясь со своими операторами. Все они работают, не вызывая подозрений. Основная цель таких программ - демонстрация раздражающих рекламных объявлений и ClickFraud, то есть искусственное увеличение кликов и ссылок. По данным Upstream, в 2019 году 93 процента операций с мобильных устройств были заблокированы по подозрению в мошенничестве. Если бы они не были обнаружены, ущерб мог бы достичь двух миллиардов долларов.

Количество вредоносных приложений для Android продолжает расти. В 2018 году компанией Upstream было зарегистрировано 63 тысячи подобных программ, а в 2019 году - 98 тысяч.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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