Кибербуллинг наносит ощутимый вред жизни детей в реальности

БАКУ/Trend/ - "Лаборатория Касперского" провела семинар о безопасном интернете для детей и их родителей в образовательном центре Dərs Evi в Баку, сообщил Trend ее представитель в Азербайджане Мушфиг Мамедов.

По его словам, родители с малых лет приучают детей к гаджетам, но чрезмерное пользование электронными устройствами в раннем возрасте вредно и порой приводит к негативным последствиям. При этом далеко не каждый родитель обсуждает со своим ребёнком возможные угрозы в интернет-среде. К примеру, травля в интернете может представлять собой серьёзную опасность и в реальном мире.

«Чтобы оградить ребёнка от нежелательного контента и других онлайн-угроз, родителям в первую очередь необходимо выстраивать с ним доверительные отношения, рассказывать о правилах безопасного поведения в сети. Ведь сегодня собственный гаджет появляется у большинства детей, когда они начинают ходить в школу, и родителям особенно важно быть с ними на связи. В Азербайджане свой смартфон или планшет есть примерно у 30 процентов детей в возрасте от семи до десяти лет, а среди подростков от 11 до 14 лет этот показатель достигает 67 процентов», - отметил Мамедов.

«Kaspersky Safe Kids позволяет родителям быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени. Такие функции доступны при условии, что устройство ребёнка всё время подключено к сети. Взрослые также могут получать уведомления о том, что их дети отключили интернет на своём гаджете», - подытожил Мушвиг Мамедов.

Отметим, что продукт Kaspersky Safe Kids ограничивает доступ юных пользователей к нежелательным веб-страницам, позволяет контролировать деятельность ребенка и время, проведенное в сети. Программа также позволяет отслеживать звонки и SMS на смартфоне ребенка и определять его местонахождение благодаря функции геолокации. Кроме того, решение для защиты детей в интернете Kaspersky Safe Kids распознаёт и блокирует актуальные киберугрозы, фильтрует нежелательный контент и предотвращает сетевое общение ребёнка с потенциально опасными незнакомцами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev