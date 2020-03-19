Бакинский провайдер телекоммуникационных услуг откроет доступ к расширенному ТВ пакету

БАКУ/Trend/ - В связи с тем, что большинство населения в дни праздника Новруз будет находиться дома и сотрудники различных организаций работают в удаленном режиме ожидается рост потребления домашнего интернета, сообщила Trend менеджер по связям с общественностью компании ENGINET Алина Халафова.

По ее словам, с 19 по 29 марта интернет-провайдер ENGINET открыл бесплатный доступ к расширенному пакету телеканалов. Эта возможность предоставлена всем абонентам вне зависимости от их тарифного плана и без какой-либо дополнительной платы.

"Расширенный пакет включает в себя 200+ каналов, предлагающий коллекцию фильмов, сериалов и детских мультфильмов и передач, а также каналы музыкального и спортивного контента. Для телеканалов под номерами 170, 171 и 172 подготовлена особая программа из фильмов, сериалов и мультфильмов с позитивным контентом", - сказала Алина Халафова.

Она отметила, что в связи с праздником Новруз, и в рамках профилактических мер, проводимых в стране по пресечению распространения коронавируса, компании перешли на удаленный режим работы, а социальная жизнь населения также ограничена. Следовательно, ожидается резкое увеличение потребления интернета-трафика.

"Прогнозируются повышение нагрузки на сеть. Учитывая это, технический отдел компании будет оперативно регулировать нагрузки в сетях в особом режиме и обеспечивать дополнительным интернет-трафиком своих абонентов, а в праздничные дни наряду с call-центром компании будут обслуживать абонентов в круглосуточном режиме", - отметила Алина Халафова.

Напомним, что компания ENGINET предоставляет широкополосный оптический интернет и İP-телевидение. Скорость интернет-трафика, предлагаемая компанией, составляет от 10 до 100 Мбит/с, а тарифный пакет цифрового вещания включает от 70 до 200 телеканалов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev