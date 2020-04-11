Хакерские группы объявили, что не будут атаковать ряд организаций в период пандемии

БАКУ /Trend/ - Хакерские группы, использующие вирусы-вымогатели для получения денежных средств от организаций по всему миру, объявили, что не будут атаковать медицинские организации, пока продолжается пандемия коронавируса, сообщает Trend в субботу со ссылкой на издание BleepingComputer.

По данным источника, об этом объявили операторы шифровальщиков DoppelPaymer и Maze. В DoppelPaymer упомянули, что, как правило, они не атакуют больницы и дома престарелых и будут придерживаться этой политики во время глобального кризиса. Группа заявила, что в случае, если медицинская организация получит зашифрованные данные, жертва может связаться с ними по электронной почте или на веб-странице Tor, чтобы представить доказательства и получить инструменты для разблокировки компьютера.

Операторы шифровальщика Maze сообщили, что прекратят активность относительно любых медицинских организаций и учреждений вплоть до окончания пандемии. Также группировка Maze предложила скидки на расшифровку данных пострадавшим организациям.

В связи с тем, что многие компании из-за угрозы коронавируса перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эксперты прогнозируют рост числа кибератак на компьютеры, оборудование (роутеры, видеокамеры) и незащищенные домашние сети.

"Наиболее подвержены риску стать мишенью хакеров сотрудники финансовых учреждений, телеком-операторов и IT-компаний. При этом злоумышленники могут не только украсть деньги или персональные данные, но и проникнуть в корпоративную инфраструктуру через личный компьютер жертвы", - отметил глава центра CERT Group-IB Александр Калинин.

Эксперты Group-IB советуют защитить двухфакторной аутентификацией все учетные записи электронной почты удаленных сотрудников, в мессенджерах и при VPN-подключении. Специалисты призывают не загружать и не открывать корпоративные файлы на личных устройствах, не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях от незнакомых адресатов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev