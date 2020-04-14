Азербайджанская команда заняла второе место в конкурсе "Глобальный виртуальный хакатон"

БАКУ /Trend/ - Завершился конкурс "Глобальный виртуальный хакатон", организованный при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН и акселерационного центра SUP.VC, сообщил Trend во вторник программный менеджер SUP.VC Тариель Агазаде.

"На сайте конкурса "Глобального виртуального хакатона" было зарегистрировано более 600 участников из 45 стран", - сказал Агазаде.

По его словам, участники конкурса с помощью своих наставников представили жюри из местных и международных специалистов в онлайн-режиме решения по таким направлениям, как поддержка наиболее уязвимых групп, находящихся в зоне риска, технологии и здравоохранение, поддержка малого и среднего бизнеса, физическая дистанция и социальная связь, повышение осведомленности, формирование соответствующего поведения и учет мнения общественности, технологии и образование, технологии и инженерия, технологии в повседневной жизни и другие проекты.

На основании таких факторов, как эффективность предлагаемых решений, а также то, насколько легко и быстро идея может быть реализована на местном, региональном и международном уровнях, победителями стали следующие команды:

- обладателем первого места и призового фонда в 5000 долларов стала польская команда Crisis Heroes ("Герои кризиса") - она разработала виртуальную платформу, которая связывает людей и организации друг с другом, чтобы помочь им во время пандемии;

- обладателем второго места и призового фонда в 3000 долларов стала азербайджанская команда Javid-19 ("Джавид-19"). Она подготовила проект для поддержки малого и среднего бизнеса, который позволяет осуществлять покупки товаров и услуг для людей, находящихся на изоляции, с помощью ваучера (документ подтверждающий получение товара, скидки на товар или услуги) и со скидкой.

- обладателем третьего места и призового фонда в 2000 долларов стала команда Zebrafish из Бразилии. Она разработала оборудование для быстрого тестирования антигенов коронавируса с использованием рыбы-зебры.

В организации конкурса приняли участие многие национальные партнеры и спонсоры, включая PASHA Bank, Socar AQS, министерство экологии и природных ресурсов, министерство образования, Государственный комитет по проблемам семьи и детей, ABAD, Азербайджанское бюро туризма, Государственное туристическое агентство, Центр общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения, AzCloud, AzInTelecom и информационно-вычислительные центры.

В качестве международных организаторов конкурса "Глобального виртуального хакатона" выступили такие организации и компании, как AWS Activate, Startup Weekend, Start-Ist, Meout, Startup Grind, Silicon Valley In Your Pocket, из европейской стартап-сети - Hackquarters, Tekwill, Astana Hub и Fongogo.

Отметим, что "Глобальный виртуальный хакатон" был организован в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) и дальнейшим поиском методов борьбы с этим вирусом в мире и переходом работающих на удаленный режим.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev