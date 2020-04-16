Facebook продлила до конца мая режим работы из дома для большинства сотрудников

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, продлила минимум до конца мая дистанционный режим работы для большинства своих сотрудников в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг глава компании Марк Цукерберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем, чтобы большинство наших сотрудников работали из дома по крайней мере до завершения мая, чтобы обеспечить более безопасные условия работы для тех, кто выполняет важные задачи и должен работать в офисе, а также для каждого отдельного члена нашего сообщества", - написал на своей странице в Facebook Цукерберг. По его словам, дистанционный режим не касается тех специалистов, которые анализируют содержание учетных записей в соцсети, относящиеся к борьбе с терроризмом, предотвращению самоубийств и причинению вреда.

Глава компании пояснил, что не ожидает возобновление штатного режима работы в Facebook "еще некоторое время". Все запланированные до июня 2021 года включительно мероприятия с участием 50 человек и более отменены. Некоторые из них будут проведены в виртуальном режиме.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 641,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 31 590 человек.