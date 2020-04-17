Образование стимулирует глобальный спрос на ПК и облачные сервисы в условиях пандемии

БАКУ/Trend/ - Образовательный сектор в мире "подогревает" спрос на персональные компьютеры (ПК), планшеты, облачные платформы и мобильную связь 5G на фоне ускорения цифровой трансформации вследствие вспышки коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на исследовательскую компанию IDC.

По данным источника, рынок компьютерного "железа", куда, впрочем, эксперты включают и мобильные гаджеты, будет расти: гаджеты будут закупать школы, вузы, родители детей, проходящих обучение дистанционно.

Переход образования в онлайн-режим будет опираться на мобильные сети пятого поколения (5G) и облачные платформы обучения. Как ожидается, этот тренд сохранится и после затухания пандемии.

"Коронавирусная пандемия стала критической проверкой системы образования на способность внедрения новых технологий и реагирования на вызовы. Это привело к тому, что больше внимания стало уделяться "умному" аппаратному и программному обеспечению, обучению через интернет", — отметил специализирующийся на потребительском рынке менеджер по исследованиям IDC Су Хон.

Так, министерство образования Китая 27 января объявило о переносе начала весеннего семестра на неопределенный срок. В феврале Китай обратился к школам с просьбой использовать образовательные онлайн-платформы для преподавания и обучения дома. Национальная облачная учебная платформа, запущенная министерством образования 17 февраля, содержит учебные материалы для начальных и старших классов средней школы и рассчитана на охват до 50 миллионов учащихся.

Возросшее потребление цифровых сервисов активизировало спрос на бесперебойный доступ к интернету и смарт-оборудованию. Многие провайдеры различных стран увеличили количество серверов и пропускную способность. Между тем, ожидается, что развертывание коммерческих сетей 5G пойдет на пользу сектора онлайн-образования.

По мере ослабления пандемии IDC прогнозирует появление онлайн модели образования, позволяющей учащимся пользоваться преимуществами обоих методов обучения.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан: Ровшан Гусейнов)

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