Число новых подписчиков Netflix составило 15,8 млн

Американская корпорация Netflix, предоставляющая услуги потокового вещания, увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн в первом квартале текущего года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в опубликованной во вторник отчетности Netflix, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Корпорация обращает внимание на то, что данный показатель оказался вдвое больше ее собственного прогноза. Netflix ожидала, что количество новых подписчиков в первом квартале этого года составит почти 7 млн.

"Мы подобно остальным сервисам развлечений в домашних условиях проходим временный этап увеличения числа просмотров и роста количества своих членов. В нашем случае данное обстоятельство сводится на нет из-за резкого укрепления курса доллара США, которое оказывает давление на нашу выручку в мире [за пределами США]", - говорится в приобщенном к отчету письме руководства корпорации к акционерам. Netflix прогнозирует сокращение просмотров и подписчиков по мере отмены карантинных мер, введенных в мире из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Доходы корпорации в первом квартале текущего года составили $5,77 млрд по сравнению с $4,52 млрд в первом квартале прошлого года. Чистая прибыль в эти же сроки возросла с $344 млн до $709 млн.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более 190 стран, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи.