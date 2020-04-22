Azercell приостановил тарификацию запросов в рамках услуги Paycell

БАКУ/Trend – Лидер местного рынка мобильной связи ООО “Azercell Telekom”, продолжает реализацию мер, направленных на обеспечение поддержки своих абонентов в период действия особого карантинного режима. В связи с пандемией коронавируса, начиная с 10 апреля, мобильный оператор временно отказался от тарификации запросов в рамках услуги Paycell. Напомним, что абоненты Azercell могут отправить подарочный баланс на сумму 0.2 AZN, 0.5 AZN или 1 AZN на Предоплатный номер (SimSim) с помощью этой услуги. Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно отправить номер получателя в тексте сообщения на соответствующий короткий номер 9204, 9200 или 9202.

Для получения дополнительной информации об услуге, пожалуйста, перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/services/zero_balance_options/paycell/

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