Оглашены причины временных сбоев интернета в Баку

БАКУ/Trend/ - В связи с введенным в нашей стране режимом карантина, спрос на интернет вырос в несколько раз сообщил Trend сотрудник пресс-службы Delta Telecom.

По словам источника, учитывая это, в целях удовлетворения спроса на интернет Delta Telecom увеличила интернет трафик, что привело к использованию резервных линий во всех направлениях, а также к перегрузкам сверх нормы.

"С целью своевременного предотвращения таких перегрузок и других негативных случаев, наши сотрудники работают в круглосуточно с соблюдением требований карантинного режима.

Несмотря на неоднократные предупреждения организаций проводящих различные работы (экологические и дорожные), в результате неосторожности были повреждены оптические кабеля, которые создали временные серьезные проблемы в предоставлении интернета. Выполнение таких работ еще более усложняется в случае загрузки резервных линий", - сказал он.

Как отметил представитель компании, во время профилактических мероприятий, проводимых органами местного самоуправления по предотвращению последствий сильного ветра был поврежден подземный оптический кабель. Несмотря на то, что трафик передаваемый по этому кабелю был направлен нашими коллегами на разные линии, в некоторых районах наблюдалось плотность трафика, а в некоторых районах наблюдались такие ситуации как прерывание интернета, добавил он.

"Еще раз обращаем внимание представителей организаций, занимающихся земляными и дорожными работами, на необходимость соблюдения осторожности во время проведения таких работ", - подытожил сотрудник пресс-службы Delta Telecom.

Напомним, что все проблемы интернет оператором Delta Telecom были устранены. На данный момент передача трафика до конечного пользователя осуществляется в штатном режиме.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev