Azercell подписал соглашение о сотрудничестве с турецкой цифровой платформой

БАКУ /Trend/ - Турецкая цифровая развлекательная платформа BluTV расширяет свою деятельность за счет стратегического партнерства, подписав соглашение о сотрудничестве с азербайджанским оператором связи (Azercell), сообщает Trend в четверг со ссылкой на оператора.

Как отмечается, эта платформа предоставляет доступ не только к новым сериалам, но также и к шоу снятым сотрудниками турецкой цифровой развлекательной платформы, которые недоступны к просмотру посредством других источников.

BluTV доступно на вашем смартфоне (iOS и Android), планшете, SmartTV или браузере без какой-либо рекламы, в очень удобном интерфейсе, независимо от места и времени, а также есть возможность ежедневной или ежемесячной подписки.

В большом и постоянно расширяющемся каталоге платформы представлены сериалы на любой вкус.

Отметим, что все, кто присоединятся к ежемесячному пакету BluTV, могут использовать его бесплатно в течение первых 7 дней!

Напомним, что впервые BluTV было запущено в 2015 году в качестве первой турецкой модели цифровой публикации. Помимо Турции, у него существует более 6 миллионов зрителей по всему миру. Ежемесячно на платформе просматривается более 4 миллионов часов контента.

Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev