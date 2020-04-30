Малазийская компания готовится внедрить свою торговую онлайн-платформу в Узбекистане

БАКУ/Trend/ - Представители посольства Узбекистана в Малайзии, Агентства продвижения экспорта Узбекистана и малайзийской компании Consumption Union обсудили вопросы по внедрению торговой онлайн-платформы CU Rewards в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

Consumption Union Global Technology занимается разработкой специальных электронных площадок для развития электронной коммерции. Количество подписчиков компаний-продавцов данной онлайн-платформы составляет более 10 миллионов, в том числе более 200 тысяч индивидульных продавцов. Платформа даст возможность узбекским экспортерам продавать свою продукцию конечным потребителям стран Юго-Восточной Азии в режиме онлайн.

Преимуществами электронной площадки является её широкое использование торговыми компаниями Малайзии, Сингапура, Индонезии, КНР и других перспективных рынков, доступность контактных сведений продавца, позволяющая покупателю напрямую связаться с экспортером, а также внедренная система Cashback, которая является привлекательной для импортеров и способствует быстрому увеличению их количества. Сайт работает на многих языках, в том числе и на узбекском в тестовом режиме.

По итогам видеоконференции стороны договорились рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта и компанией Consumption Union по внедрению электронной торговой платформы CU Rewards в стране, а также совместного развития электронной коммерции, говорится в сообщении.

Перспективы внедрения в Узбекистане электронных торговых площадок компании «Consumption Union» были рассмотрены еще в январе 2020 года, на встрече председателя Ассоциации экспортёров Узбекистана Мухтора Умарова с исполнительным директором компании «Consumption Union» Теном Лимом, в Малайзии.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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