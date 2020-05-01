Компания ART Group Logistic о причинах снижения объемов грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией, Оперативного штаба при Кабинете министров, а также Министерства здравоохранения и объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями наша организация, как и весь сектор в нашей стране, старается сделать все возможное для соблюдения всех норм, которые были изначально указаны сообщил Trend руководитель ART Group Logistic MMC Асиф Аббасзаде

"Работа проходит в удаленном режиме, стараемся контактировать со всеми коллегами на расстоянии и соблюдаем данное условие для предотвращения распространения инфекции", - отметил Асиф Аббасзаде.

"Компания ART Group Logistic имеет опыт работы во всём секторе грузоперевозок.На сегодняшний день, объем заказов со стороны наших клиентов снизился, что связано с нестабильностью во всем мире.В нынешних реалиях с определенными трудностями сталкиваются многие страны экспортеры и импортеры. Буквально накануне наши партнеры сообщили,что министерство сельского хозяйства России ввело временный запрет сроком на 10 дней на экспорт всех крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета России по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции.То есть на одном таком примере можно понять, с какими трудностями сталкиваются логистические компании, которые связаны с международными грузоперевозками. Мы в свою очередь стараемся держать связь со всеми нашими партнерами, трудности с пересечением границы наши TİR машины не испытывают ", - сказал Асиф Аббасзаде.

Также он отметил, что по сравнению с 2019 годом из-за нестабильности во всем мире, процентная шкала на грузоперевозки упала на незначительный уровень.

"Наша компания не сдается, будет продолжать работать, активно участвуя в экономических процессах происходящих в нашей стране. Надеемся, что ситуация не только в нашем регионе, но и во всем мире стабилизируется и вернется в привычное для нас русло", - сказал Аббасзаде.

Автор: Садраддин Агджаев

Twitter: agdzhaev