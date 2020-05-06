Azercosmos подписал новое соглашение о сотрудничестве
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Мы можем помочь врачам быстрее побороть этот вирус – молодая певица из Москвы поддержала азербайджанцев (ВИДЕО)
Эльмир Велизаде: Инфраструктура Азербайджана позволяет осуществлять грузоперевозки во всех направлениях
Агентство аграрного кредитования и развития обнародовало размер субсидий выплаченных на приобретение сельхозтехники
В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28, скончались 2 человека - Оперативный штаб
Yelo Bank уволил двух сотрудников за злоупотребление должностными обязанностями и cообщил об этом в госорганы
В регионах Азербайджана стартуют онлайн-собеседования для заключения с учителями бессрочных контрактов (ФОТО)
Бахтияр Алиев: Азербайджан способен составить наиболее актуальный план действий в рамках текущей ситуации в мире
Центры США по контролю и профилактике заболеваний одобрили $2 млн для борьбы с COVID-19 в Узбекистане
Азербайджан способен консолидировать страны Движения неприсоединения в борьбе с последствиями коронавируса - украинский эксперт
Тамам Джафарова: Нужно быть максимально ответственными и соблюдать все рекомендации и решения Оперативного штаба
Лейла Абдуллаева: США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана
Движение непросоединения становится важной площадкой для международного сотрудничества в свете глобальных проблем - российский эксперт
Заболевший радикализмом Али Керимли потерял чувство реальности - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Сахиль Бабаев: Среди получивших единовременную выплату в 190 манатов 55% составляют мужчины, 45% - женщины
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти, обучающимися в Европе