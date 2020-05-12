Instagram позволит удалять много комментариев сразу и закреплять понравившиеся

Социальная сеть Instagram объявила о ряде нововведений в работе с комментариями, для того чтобы снизить возможность травли в интернете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в Twitter и в пресс-релизе этой соцсети, принадлежащей компании Facebook.

"Теперь вы можете удалять несколько комментариев и блокировать или ограничивать нескольких человек сразу. Вы также можете определять, кто может отмечать вас [на публикациях] или упоминать [в комментариях] в Instagram", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, пользователи смогут отметить до 25 комментариев под публикацией, после чего удалить их одним кликом. При желании авторов этих комментариев можно заблокировать.

Кроме того, пользователи теперь смогут закреплять понравившиеся комментарии, чтобы те отображались первыми.