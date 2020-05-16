Помпео заявил, что США продолжат ограничивать экспорт технологий для Huawei

Соединенные Штаты будут и далее ограничивать экспорт американских технологий для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Об этом, какпередает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США продолжат вводить ограничения на экспорт большинства американских технологий для Huawei и связанных с ней компаний, угрожающих национальной безопасности США и международной стабильности", - отметил Помпео.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающее за экспортный контроль, объявило в пятницу о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei.

"Данные расширенные действия помогут предотвратить подрыв Huawei экспортного контроля, закроют лазейку, которая позволяла компании эксплуатировать американские технологии и угрожать нашей национальной безопасности. Это также накладывает экспортные ограничения на страны, использующие американские технологии или программное обеспечение для разработки и производства полупроводников для Huawei", - отметил госсекретарь. По утверждению Помпео, компания якобы занимается кражей американских технологий и помогает Ирану обходить санкции.