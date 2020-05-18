Сектор ИКТ в Азербайджане - одна из ведущих и динамично развивающихся отраслей экономики

БАКУ /Trend/ - Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стал ведущей и динамично развивающейся сферой экономики Азербайджана. Об этом сказали Trend в понедельник в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Было отмечено, что в стране, ставшей участницей глобального информационного общества, в рамках «Государственной программы реализации Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджане на 2016-2020 годы», Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникационных и информационных технологий и других отраслевых программ осуществляется ряд мер по развитию информационного общества.

"В соответствии с этими документами принимаются широкомасштабные меры по расширению инфраструктуры и услуг ИКТ, развитию сектора высоких технологий, повышению производительности и операционной эффективности деятельности субъектов предпринимательства. Кроме того, среди принятых мер можно отметить цифровизацию деятельности правительства и социальной среды, обеспечение информационной безопасности, повышение уровня знаний и навыков в области ИКТ, развитие национального контента, создание условий для всех членов общества по использованию возможностей, создаваемых ИКТ", - добавили в ведомстве.

Также было отмечено, что в стране реализуется проект «Оптика в дом» по созданию инфраструктуры широкополосного интернета на основе высокоскоростной оптической сети, охватывающей территорию страны. В рамках проекта «Общественный Wi-Fi» был обеспечен бесплатный доступ к интернет-услугам в общественных местах Баку. Провайдеры и операторы мобильной связи предоставляют безопасные интернет-услуги. Расширяется применение "электронной подписи", постоянно растет число ее пользователей.

Как отметили в министерстве, в стране развивается электронная торговля: "Для платформ электронной коммерции установлены минимальные требования безопасности. Уже два года как с участием международных экспертов проводится Бакинский форум по электронной коммерции. В рамках форума идут обсуждения и даются рекомендации по увеличению доли электронной коммерции на внутреннем рынке".

В минсвязи добавили, что для повышения уровня знаний и навыков в ИКТ-сфере населения, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями, стимулирования получения знаний в этой сфере среди молодежи проводятся тренинги, курсы, конференции, форумы, семинары, «круглые столы», выставки, конкурсы, викторины, посредством средств массовой информации осуществляется агитационная работа: "Ежегодно организуются мероприятия в рамках олимпиады по информатике среди студентов вузов, Международного дня «Девушки в ИКТ», Дня безопасного интернета. Оказывается поддержка конкурсу NETTY по развитию национального контента и конкурсу знаний «Я – азербайджанец». Конечно же, работа по развитию информационного общества в Азербайджане не ограничивается вышеперечисленным, и многосторонняя деятельность в этом направлении успешно продолжается", - подытожили в ведомстве.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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