В регионаах Туркменистана появилась сотовая связь на солнечной энергии

ИКТ 31 мая 2020 15:15 (UTC+04:00)
В регионаах Туркменистана появилась сотовая связь на солнечной энергии
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