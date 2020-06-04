Facebook будет маркировать страницы контролируемых властями СМИ

Администрация социальной сети Facebook с четверга начнет маркировать страницы медийных организаций, находящихся под контролем властей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в заявлении, размещенном на сайте компании.

"Несколько месяцев назад мы объявили о своем плане маркировать страницы медиа-организаций, полностью или частично находящихся под редакционным контролем властей их стран, и с сегодняшнего дня мы начинаем помечать такие страницы", - говорится в пресс-релизе.

В администрации соцсети считают, что пользователи должны знать о возможном влиянии государственной политики на новости, которые читают, поэтому страницы подобных медиа следует специально помечать.

Чтобы определить, находится ли страница медийной организации под влиянием властей, администрация Facebook будет использовать следующие критерии: редакционная политика, структура собственности, описание миссии издания, информация о сотрудниках и руководителях, источники финансирования и дохода, а также механизмы управления и отчетности. Кроме того, в расчет будут приняты некоторые факторы, специфические для той или иной страны, такие как уровень свободы СМИ.

В заявлении отмечается, что в случае несогласия медиа-организации, страницы которых были помечены, могут обжаловать решение администрации соцсети, но они должны предъявить доказательства независимости своей редакционной политики. В таком случае Facebook будет консультироваться с независимыми экспертами для пересмотра решения.

Данные о том, что медиа-организация находится под контролем властей, можно будет увидеть в информации о странице. Соответствующая пометка также будет отображаться на всех постах с этого аккаунта в ленте новостей.

Facebook также планирует в этом году начать маркировать рекламу контролируемых властями изданий, сообщается в заявлении. В США такая реклама будет блокироваться во избежание потенциального иностранного влияния на президентские выборы, которые состоятся в ноябре.