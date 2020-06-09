Samsung может провести презентацию новых гаджетов в режиме онлайн
Южнокорейская компания Samsung Electronics может провести презентацию новых флагманских смартфонов, запланированную на 5 августа, в режиме онлайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, обычно Samsung каждый год демонстрирует свои новейшие гаджеты на масштабном мероприятии Unpacked в Нью-Йорке, однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции оно, вероятно, пройдет лишь в онлайн-формате.
Ожидается, что Samsung в августе покажет публике два новых флагманских смартфона: Galaxy Note 20 и раскладной Galaxy Fold 2. Кроме того, по данным Yonhap, южнокорейская компания может представить новый планшет Galaxy Tab S7 и наручные смарт-часы Galaxy Watch 2.
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