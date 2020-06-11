В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на четверг в ряде стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, во многих странах Европы, а также в Бразилии и Индии. В России о неполадках сообщают преимущественно жители Москвы.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 53%), 31% не могут зайти в свой аккаунт, еще порядка 15% не могут просматривать сториз.
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