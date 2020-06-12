В Азербайджане возросли онлайн-продажи

БАКУ /Trend/ - Масса посетителей ведущих мировых платформ электронной торговли выросла в разы.

Об этом сообщил Trend менеджер Azexport Айхан Гадашов.

По его словам, карантинный режим, применяемый во всем мире в период распространения пандемии, вынудил людей избегать традиционных способов покупки и начать совершать покупки онлайн. На этом фоне онлайн-продажи в Азербайджане выросли в разы.

"Учитывая рост интереса к сфере электронной торговли и применение карантинных правил, портал Azexport Центра анализа экономических реформ и коммуникаций совместно с представителем Worldef Business School и Worldef в Азербайджане и таможенным представительством "My Broker" реализовал проект "Дистанционное обучение Amazon и электронная коммерция"",- сказал он.

Как отметил Гадашов, в рамках проекта участникам были разъяснены механизмы открытия счета на портале электронной торговли "Amazon", выявления продуктов с высокими показателями продаж, выявление надежных поставщиков продукции через международные платформы электронной торговли, отправка продуктов на склады "Amazon", определение рекламной стратегии, международной логистики и внутренних поставок, таможенные операции в электронной торговле в соответствии с действующим законодательством Азербайджана, проведение других соответствующих процедур.

"Используя мировой опыт, были изучены возможности применения таможенных деклараций в электронной торговле (ETGB), международное торговое право и стандарты, техническое регулирование и другая необходимая информация",- подчеркнул он.

Гадашов сказал, что в общей сложности в онлайн-тренингах, которые длились семь дней и проводились посредством приложения Zoom, приняли участие 168 человек. На тренинге около 40 участникам были представлены электронные сертификаты.

Напомним, что ресурс Azexport (www.azexport.az) создан по распоряжению главы государства "О создании единой базы товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года. Основными товарами, экспортированными в этот период, являются табак, куриное мясо и яйца, фундук, хлопковое масло, вино, гранат, лук, косметические средства, медицинская марля, мебель, краска, кондитерские изделия, молоко с фруктовыми добавками, минеральная вода и чеснок.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского производства, он является эффективной платформой для их реализации на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva