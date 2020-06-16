Региональные власти Казахстана могут начать применение платформы по контролю соблюдения правил карантина

БАКУ /Trend/ - Два итальянских муниципалитета планируют развернуть версию платформы по контролю соблюдения правил безопасности в период карантина, которую протестировали казахстанские компании "ИКС Холдинг Казахстан" и "Казахтелеком", сообщил Trend Данияр Тойчибеков, генеральный директор "ИКС Холдинг Казахстан".

Как сообщили в компании, "ИКС Холдинг Казахстан" в партнерстве с АО "Казахтелеком" протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга соблюдения мер предосторожности и ношения средств персональной защиты в учреждениях в период карантина.

Помимо мониторинга ношения средств индивидуальной защиты, детекторы способны фиксировать соблюдение безопасной дистанции между людьми, присутствие в зонах с ограничениями и определять температуру тела человека.

"В период распространения COVID-19, система помогает отслеживать факты нарушения рекомендованных правил в медучреждениях и других предприятиях, например, в сфере услуг", - сказал Тойчибеков.

Как объяснил Тойчибеков, детекторы распознают корректность ношения средств индивидуальной защиты в учреждениях, определяют присутствие людей в зонах с ограничениями, температуру тела человека и фиксируют соблюдение безопасной дистанции между ними.

"Распознавание масок и халатов различных типов осуществляется с точностью 99 процентов, комбинезонов – 97 процентов, чепцов и перчаток – 95 процентов. Также детекторы способны к обучению и могут распознавать новые вариации средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Таким образом руководитель той или иной организации может контролировать выполнение рекомендованных правил во время карантина, тем самым снижая риски распространения коронавируса", - сказал он.

По словам Тойчибекова, интеграция системы на предприятии очень простая.

"Сама платформа работает на потоковом видео. Это означает, что детекторы можно установить на абсолютно любую IP-камеру с разрешением от 720х489", - сказал Тойчибеков.

В частности, "Казахтелеком" и "ИКС Холдинг Казахстан" запустили пилотную версию проекта в своих офисах за два дня. "Казахтелеком" предоставил разработчикам доступ к видеопотоку, на который "наложили" два детектора – по распознаванию ношения масок и соблюдению социальной дистанции.

Тойчибеков также отметил, что на данный момент интерес к платформе проявляют акиматы Казахстана для контроля малого и среднего бизнеса.

"Данной технологией также заинтересовались представители итальянских муниципалитетов, в России подобной системой пользуются несколько крупных медучреждений, среди заказчиков - крупнейшие промышленные предприятия страны. На данный момент ведутся переговоры с представителями итальянских муниципалитетов, которые планируют развернуть версию продукта, адаптированную под контроль ношения масок и социальной дистанции", - сказал он.

"ИКС Холдинг Казахстан" – технологическая компания, предлагающая ИТ-продукты и решения по информационной безопасности и цифровой трансформации для крупных предприятий Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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