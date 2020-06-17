В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

Сервис микроблогов Twitter анонсировал в среду появление функции записи голосовых сообщений, пеердает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы можете разместить сообщение в Twitter. Но теперь вы можете разместить в Twitter ваш голос. Начиная с сегодняшнего дня на платформе iOS, вы можете записывать и размещать аудиотвиты", - говорится в сообщении сервиса.

Как поясняется в заявлении на сайте соцсети, продолжительность голосового сообщения может достигать 140 секунд. Если пользователь не уложится в этот лимит, то его запись будет разбита на несколько голосовых сообщений.

Отмечается, что постепенно возможность записывать голосовые сообщения появится и на других платформах.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.