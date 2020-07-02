Azercell представляет новую кампанию 4G MiFi

БАКУ /Trend/ - Провайдер цифровых решений и лидер мобильного рынка страны ООО “Azercell Telekom” в очередной раз радует активных пользователей интернета. В рамках новой кампании, Azercell предлагает 4G MiFi, бесплатный номер предоплатной системы, подключенный к тарифу «Data» и 10 GB интернета в течение 3 месяцев всего за 119 AZN.

Напомним, что устройства 4G MiFi позволяют воспользоваться высокоскоростным интернетом и стабильным сигналом одновременно 10 пользователям.

Кампания предназначена для абонентов, являющихся физическими лицами. Следует отметить, что количество устройств в рамках новой акции ограничено.

Не упустите возможность воспользоваться специальным предложением от Azercell!

Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу:

https://www.azercell.com/ru/personal/devices/4Gmificihazi/

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G,мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Мобильный оператор впервые в стране провел тестирование технологии 5G в пилотном режиме в рамках выставки «Bakutel 2019». Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".