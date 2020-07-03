Руководство Facebook встретится с вдохновителями бойкота компании

Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг согласились провести встречу с представителями трех неправительственных правозащитных организаций, затеявших кампанию бойкота этой американской компании путем отказа от размещения рекламы в одноименной социальной сети. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg.

Официальный представитель Facebook подтвердил агентству, что такая встреча запланирована на 7 июля. Цукерберг и Сэндберг примут Джонатана Гринблатта из Антидиффамационной лиги, председателя НПО Color of Change Рашада Робинсона и члена руководства Национальной ассоциации за продвижение цветных Деррика Джонсона. Компания и эти организации не раскрывают, какие темы стороны намерены обсудить.

Starbucks, объединяющая более 28 тыс. кофеен в 75 странах мира, в том числе в России, в воскресенье объявила о присоединении к бойкоту, причем на неопределенный срок. Coca-Cola, один их ведущих в США операторов сотовой связи Verizon, британо-голландский лидер рынка пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководители последних якобы не принимают достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. К бойкоту присоединились продавцы одежды и инвентаря для спорта и туризма REI, The North Face, Eddie Bauer и Patagonia, джинсов Levi Strauss, производители мороженого Ben & Jerry's и шоколада Hershey's, а также американский филиал японского автомобилестроительного гиганта Honda.

Facebook львиную долю прибыли получает от рекламы. Выручка компании в прошлом году составила $70,697 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с 2018 годом. Доходы от рекламы возросли на 27%, с $55,013 млрд до $69,655 млрд. Агентство деловых новостей Bloomberg подсчитало на прошлой неделе, что Цукерберг потерял уже около $7,2 млрд из-за бойкота.