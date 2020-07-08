В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, а также в Аргентине, Бразилии, Великобритании и Австралии. В России незначительные проблемы в работе соцсети зафиксированы в Москве.

Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 92%), еще примерно 3% пользователей жалуются на сложности с входом в соцсеть, около 3% не могут воспользоваться сайтом Instagram.