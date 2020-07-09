«Азтелеком» обеспечил 700-тысячный по счету дом телекоммуникационными услугами

БАКУ/Trend/ - ООО «Азтелеком» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана расширило количество пользователей и зону охвата телекоммуникационных услуг, сообщает Trend со ссылкой на Министерство.

"Так, уже 700 тысячный по счету дом обеспечен телекоммуникационными услугами, предоставляемыми этой структурой. Дом, недавно подключенный к сети «Азтелеком», принадлежит жителю села Аранлы Имишлинского района, инвалиду второй группы Карабахской войны Гасанову Айдыну Гусейнага оглу. Директор коммерческого департамента Эльчин Джабаров от имени «Азтелеком» поздравил 700 тысячного абонента и вручил ему модем и другие подарки", - отмечается в сообщении.

Джабаров отметил, что абонент сможет пользоваться стационарным телефоном и интернетом бесплатно в течение шести месяцев.

"Айдын Гасанов в свою очередь заявил, что рад возможности использовать телефон и интернет в своем новом доме и выразил благодарность за это", - отмечатся в сообщении.

Затем представитель «Азтелеком» проинформировал о проделанной организацией работе по обеспечению регионов ИКТ-инфраструктурой в соответствии с современными требованиями и расширению зоны покрытия: «В результате осуществленных инфраструктурных проектов повышается качество и спектр предоставляемых услуг, обеспечивается удовлетворенность клиентов. Для увеличения ассортимента и объема современных услуг, предоставляемые посредством медных линий широкополосные интернет-услуги заменяются услугами на основе волоконно-оптических технологий».

Отметим, что ООО «Азтелеком» в связи с пандемией коронавируса предпринимает превентивные и целенаправленные меры по обеспечению населения бесперебойными и устойчивыми телекоммуникационными услугами, технический персонал работает в усиленном и сменном режиме.

ООО «Aztelekom» продолжает в зонах своего обслуживания работы по развертыванию технологии беспроводной связи последнего поколения и обеспечению населения устойчивой связью, высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами.

Напомним, что в различных регионах, входящих в сферу охвата Aztelekom, в 2019 году было установлено 23 новых электронных АТС, проведены работы по увеличению числа портов в существующих станциях.