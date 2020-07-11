Банк Wells Fargo предписал удалить приложение TikTok из служебных устройств

Американский банк Wells Fargo попросил своих сотрудников удалить со служебных мобильных устройств китайское приложение TikTok по соображениям безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

"Мы установили, что небольшое количество сотрудников Wells Fargo установили приложение TikTok на свои служебные устройства. Мы инструктировали этих работников с тем, чтобы удалить эти приложения из устройств ввиду беспокойства по поводу протоколов приватности и безопасности TikTok. Корпоративные устройства следует использовать исключительно в служебных целях", - приводит агентство электронное послание представителя банка.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

В понедельник в эфире телеканала Fox News Channel госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американские власти не исключают возможности заблокировать на территории страны работу TikTok и других социальных сетей, созданных в КНР. Помпео напомнил, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.