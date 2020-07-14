Британия может объявить 14 июля об отказе от оборудования Huawei в сетях 5G

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уступит давлению депутатов от возглавляемой им Консервативной партии и, начиная со следующего года, запретит использовать оборудование китайской компании Huawei при развертывании сетей 5G в королевстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, проинформировала газета The Daily Telegraph, по информации которой о решении правительства может быть объявлено уже во вторник.

Издание пишет о том, что в понедельник 60 депутатов-консерваторов призвали премьера назвать дату отказа от оборудования китайской корпорации, причем не откладывая дело в долгий ящик. Как говорится в статье, этот вопрос Джонсон 13 июля в течение 11 часов обсуждал с министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливером Дауденом. Во вторник эта тема будет вынесена на рассмотрение Совета по национальной безопасности, на котором и будет принято окончательное решение о будущем Huawei в организации британских телекоммуникационных сетей нового поколения. Сразу после этого Дауден должен рассказать о позиции правительства во время выступления в парламенте.

Как уточняет издание, противники сотрудничества с китайской компанией из числа тори не сомневаются в своей победе. В ином случае они пригрозили проголосовать против правительственного телекоммуникационного законопроекта. С учетом того, что перевес правящей партии в Палате общин составляет около 80 голосов, не исключено, что им удалось бы при помощи других депутатов все равно добиться поставленной задачи и пересмотреть январское решение кабмина. Тогда правительство Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов, согласилось ограниченно допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в королевстве на уровне не более 35%, при жестком контроле и вне объектов "критический важной национальной инфраструктуры".

Президент США Дональд Трамп предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество королевства с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала на то, что использование оборудования корпорации КНР в британской инфраструктуре может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes.

В самих Соединенных Штатах в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также финансового директора компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Она отвергает все обвинения Вашингтона в свой адрес.

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