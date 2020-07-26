В Telegram появились видеозвонки

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как пишет издание «Код Дурова», пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. На момент написания материала это 6.3. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться функцией.

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

18 июня по согласованию с Генпрокуратурой Роскомнадзор разблокировал Telegram в России. В Кремле разблокировке обрадовались.

Мессенджер пытались заблокировать на территории страны с апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей. Telegram на протяжении двух лет оставался доступен российским пользователям с нерегулярными перебоями в работе из-за попыток блокировки.