В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в понедельник в ряде стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии.
По информации сервиса, большая часть пользователей (57%) испытывает проблемы с работой сайта. Еще 27% жалуются на сбои в приложении для iPhone и iPad, а 14% - для Android.
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