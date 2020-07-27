В работе Twitter произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в понедельник в ряде стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (57%) испытывает проблемы с работой сайта. Еще 27% жалуются на сбои в приложении для iPhone и iPad, а 14% - для Android.