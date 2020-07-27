Microsoft стала главным поставщиком облачных технологий для PepsiCo на 5 лет

Американская корпорация Microsoft на пять лет становится ведущим поставщиком облачных технологий производителя прохладительных напитков PepsiCo. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Microsoft, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"PepsiCo и Microsoft в понедельник объявили о заключении пятилетнего соглашения о партнерстве, которое превращает Microsoft в преференциального "облачного" поставщика в целях ускорения развития инфраструктуры, планирования ресурсов, консолидации и модернизации базы данных PepsiCo", - информировала корпорация. Она планирует выделить своих сотрудников в помощь 270 тыс. работников PepsiCo во всем мире.

"Мы ставим перед собой задачу посредством партнерства с Microsoft улучшить поставку своих услуг, чтобы удовлетворить растущий спрос на основные товары, и одновременно подготовить инновации для обеспечения надежности наших операций и рабочей силы", - отметил один из вице-президентов и руководитель службы информации PepsiCo Сет Коэн.

Microsoft 22 июля опубликовала отчет за квартал, истекший 30 июня. Выручка составила $38,0 млрд и возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила $11,2 млрд, увеличившись на 15%. Руководство корпорации акцентировало внимание на состоянии заказов на поставку облачных технологий коммерческого назначения. Доля таких технологий "впервые преодолела отметку $50 млрд в выручке" Microsoft за календарный год.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).