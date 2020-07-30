Facebook с 2016 года выявила более 50 сетей, применявшихся странами для влияния на выборы

Специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, с 2016 года выявили более 50 применявшихся другими странами для влияния на выборы сетей, включавших в себя аккаунты и страницы. Об этом заявил директор компании Марк Цукерберг на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, после президентских выборов 2016 года в США в Facebook приняли целый ряд мер для предотвращения влияния на электоральные процессы в стране. "Думаю, что мы приняли на работу более 30 тыс. человек для выполнения задач в сфере безопасности. Мы усовершенствовали системы, действующие на основе технологии искусственного интеллекта, для выявления вредоносного контента", - заверил Цукерберг.

По словам главы Facebook, "удалось выявить более 50 различных сетей", которые частично работали в автоматическом режиме. По его словам, эти сети применялись другими государствами для "вмешательства в выборы". Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.