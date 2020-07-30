Главы Amazon, Apple и Google не считают, что власти Китая похищали у них технологии

Руководители корпораций Amazon, Apple и Google не считают, что китайские власти похищали у них какие-либо технологии. Об этом главы данных американских компаний заявили на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всех предпринимателей, выступавших на слушаниях, спросили, полагают ли они, что власти Китая крадут технологии у бизнеса США. "Я не знаю о конкретных случаях, когда власти у нас что-то похищали", - ответил глава Apple Тим Кук. Он добавил, что может говорить лишь о том, что "знает из первых рук".

"Я много слышал об этом, но лично не видел примеров", - сказал руководитель Amazon Джефф Безос. Он пояснил, что "лично с этим не сталкивался". Директор Google Сундар Пичаи также констатировал, что не получал сведений о краже технологий китайскими властями у его компании. Позже он уточнил, что Google в 2009 году подверглась кибератаке со стороны лиц, находившихся в Китае.

"Думаю, детально задокументировано, что китайские власти крадут технологии у американских компаний", - ответил на тот же вопрос директор компании Facebook Марк Цукерберг, который также выступал на слушаниях. Он не уточнил, были ли какие-то технологии украдены у Facebook.

Всем четырем бизнесменам было предложено сказать, какие меры следует принять Конгрессу США, чтобы защитить американские компании от возможных "агрессивных действий и вмешательства" со стороны властей Китая и европейских стран. Все четверо руководителей промолчали, воздержавшись от каких-либо предложений.

Слушания в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей проходят в рамках антимонопольного расследования в отношении указанных четырех компаний.