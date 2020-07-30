В работе Instagram произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Швеции, Италии, Греции и Бразилии.
По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 45%), 37% пользователей не могут опубликовать истории, еще порядка 16% не могут размещать публикации.
Лента новостей
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!"
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ - агентство
В Азербайджане изменены правила приема в вузы лиц, получивших образование по международным программам
По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания новой общеобразовательной школы в городе Шеки
Оккупационная политика Армении препятствует выполнению Азербайджаном международных обязательств в области охраны окружающей среды
На реконструкцию участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки выделено 10 млн манатов - Распоряжение
Оценка экологического воздействия проекта по ветроэнергетике в Азербайджане завершится к концу года (ФОТО)