Google представил смартфон Pixel 4a

Компания Google представила новую модель своего смартфона - Pixel 4a, а также анонсировала следующие гаджеты линейки Pixel 4a (5G) и Pixel 5. Как сообщается в блоге компании, Pixel 4a появится в продаже с 20 августа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Pixel 4a оснастили 5,81-дюймовым OLED-экраном, процессором Snapdragon 730G. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, встроенной - 128 Гб.

Смартфон доступен к предзаказу за $349, к нему также можно заказать тканевые чехлы трех расцветок.

В сообщении также говорится, что в Pixel 4a доступен Google Assistant, в котором появилась поддержка немецкого, французского, испанского и итальянского языков, приложение Personal Safety для оповещения о чрезвычайных ситуациях, которое также способно определить произошедшую автомобильную аварию. На Pixel 4a будет доступна функция преобразования речи в текст субтитров Live Caption. Одновременно она станет доступна на предыдущих устройствах линейки Pixel 2, 3, 3a и 4.

Компания также анонсировала, что осенью расскажет больше о моделях Pixel 4a (5G) и Pixel 5. Как говорится в сообщении, они будут доступны к покупке в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, ФРГ, Японии, Тайване и Австралии. Стоимость Pixel 4a (5G) будет начинаться с $499.