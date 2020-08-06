Япония примет участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибербезопасности

Правительство Японии приняло решение принять участие в совместных с США и странами Европы учениях по кибернетической безопасности, которые должны пройти осенью этого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила крупнейшая газета страны The Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что сценарий учений будет предполагать защиту от масштабных кибернетических атак на государственные объекты, связанные с энергетикой и передачей данных. Изначально предполагалось, что участники прибудут в Токио для участия в международных учениях, однако из-за ситуации с распространением коронавируса, мероприятие может перейти в формат телеконференции.

В учениях примут участие, в частности, США, Великобритания, Франция, Австралия. Япония в таких совместных учениях участие примет впервые.