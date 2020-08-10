За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85%

ИКТ 10 августа 2020 17:17 (UTC+04:00)
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85%

Сегодня существует острая необходимость в передаче и загрузке больших объемов данных. Кроме того, в период пандемии коронавирусной инфекции большинство сотрудников государственных и частных компаний переведены на удаленную работу, а обучение переведено в режим онлайн , спрос на качественный и высокоскоростной мобильный интернет возрастает. Стремясь в полной степени удовлетворять возрастающие потребности своих пользователей, ведущий мобильной оператор страны Azercell Telekom принимает необходимые технические меры для улучшения качества своей сети в столице и регионах Азербайджана.

В результате активной работы в данном направлении был достигнут значительный прогресс в распространении услуги LTE, предоставляемой Azercell. В рамках проекта по усовершенствованию сети LTE, действующего с начала 2019 года, общее количество базовых радиостанций (RBS), работающих по этой технологии, увеличилось с 902 до 2524 единиц. Только за первые 6 месяцев 2020 года было введено в эксплуатацию 845 станций. Благодаря широкомасштабной работе, проделанной в регионах страны, сеть LTE еще более расширилась: географический охват увеличился с 9% до 68%, а охват населения - с 31% до 85%.

В настоящее время компания Azercell также работает над повсеместным охватом сети и повышением качества интернет-трафика. С этой целью расширяется диапазон действия сети LTE и улучшается качество данной сети в Баку. Помимо этого, в туннелях бакинского метрополитена, где особо ощущается необходимость в качественной и стабильной связи, продолжаются работы по улучшению доступа к высокоскоростному мобильному интернету за счет расширения сети LTE. В рамках этого проекта уже завершены работы на 6 станциях метро. На станциях метро также была активирована система LTE-Carrier Aggregation,которая призвана обеспечить более высокие скорости доступа к сети.

Следует отметить, что в результате независимого сравнительного тестирования, проведенного европейской компанией “Systemics” в Азербайджане в прошлом году, компания Azercell Telekom в очередной раз подтвердила свое лидерство среди мобильных операторов страны по скорости передачи данных, времени загрузки и параметрам качества в регионах с использованием технологии LTE. Сравнительное исследование, проведенное телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericcson, показало, что Azercell находится на том же уровне, что и лучшие европейские операторы мобильной связи, соответствуя международным стандартам «Лучший в своем классе» (“Best in class”) с точки зрения скорости сети LTE.

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