БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" начал сотрудничество с компанией iSAT Africa, предоставляющей услуги корпоративного вещания, видео и данных в регионе Африки и Ближнего Востока.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Азеркосмос" , компания "iSAT Africa" обеспечит растущий спрос на услуги телекоммуникации в различных регионах Африки с помощью ресурсов спутника Azerspaсe-2. iSAT Africa, используя возможности спутника Azerspace-2, предоставит различные наземные спутниковые решения, а также услуги передачи 90 процентов данных Африканского региона.

Генеральный коммерческий директор "Азеркосмос" Марк Гусри отметил, что компания намерена активно развивать сотрудничество с iSAT Africa, которое даст возможность использовать возможности спутника Azerspace-2 в самых отдаленных районах континента.

"Наш статус партнерства с "Азеркосмос" гарантирует успешную реализацию сложных проектов по спутниковым услугам в период нынешней пандемии. Мы сможем предоставлять гибкие и оперативные услуги нашим клиентам в каждой точке Африки", – отметил директор по развитию бизнеса компании iSAT Africa Стенли Айитта.

(Автор: Эльдар Джанашвили)