В ФРГ зафиксировали кибератаку на службу перевозок, которой пользуются депутаты
Неизвестные хакеры совершили кибератаку на германскую фирму BwFuhrparkServive GmBH, которая оказывает услуги перевозок депутатам Бундестага, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Кибератака была совершена на серверы службы перевозок, на которых фиксируются имена клиентов, личные и служебные адреса, дата и цель поездки.
Фирма проинформировала правительство и парламент о хакерском нападении, но пока не может сказать, какие данные заполучили злоумышленники. Также не называется источник кибератаки.
Компания принадлежит на 75,1% Минобороны ФРГ, на 24,9% - железнодорожному концерну Deutsche Bahn. В 2019 году парламентарии воспользовались ее услугами 142 тыс. раз.
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